Brugherio, bufera sul campo sportivo comunale: escluso per debiti l’Asd Calcio Academy Bufera sul campo sportivo comunale di Brugherio. Una delle società sportive che lo utilizzano in accordo con il Comune, la ASD Brugherio Calcio Academy, pare abbia subaffittato senza averne titolo i campi a società esterne. Beffato anche il Monza.

Bufera sul campo sportivo comunale di Brugherio. Una delle società sportive che lo utilizzano in accordo con il Comune, la ASD Brugherio Calcio Academy, pare abbia subaffittato i campi dell’impianto comunale a società esterne (la monzese Società Sportiva Monza 1912) per un compenso di 10mila euro circa. La procedura, sottolinea una determina dirigenziale del municipio, viola gli accordi ed è esplicitamente considerata un motivo valido per la revoca della concessione. La stessa determina cita anche gli arretrati della società calcistica nel pagamento del canone d’uso dei campi tra i 2017 e il 2019.

La ASD Brugherio Calcio Academy insomma è anche morosa e non sono mancate le intimazioni di pagamento (l’ultima è del 15 maggio 2019). L’atto dirigenziale parla di “grave inadempienza” e prevede pure che la posizione nei confronti del Comune di Brugherio per l’uso del campi venga ripianata.

Il Comune è chiaro: “L’ASD Brugherio Calcio Academy fuori dal centro sportivo comunale”.

