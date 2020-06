Brugherio, arrestato per spaccio di droga dopo un controllo stradale Un cinquantenne residente in Brianza è stato arrestato dai carabinieri di Brugherio per spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato fermato per un controllo stradale.

Fermato per un controllo stradale, è finito in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un uomo di 50 anni, residente in Brianza, arrestato in flagranza dai carabinieri di Brugherio nel fine settimana. Il grande nervosismo al volante ha insospettito i militari e l’atteggiamento al controllo dei documenti li ha convinti a controllare il veicolo: i primi controlli sul posto e i successivi nell’abitazione hanno permesso di trovare quasi 200 grammi tra marijuana e hashish, in parte già suddivisi in dosi pronte per essere cedute.

Il cinquantenne aveva precedenti specifici in materia di stupefacenti.

