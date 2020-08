Brugherio incendio roulotte via Quarto (Foto by Valeria Pinoia)

Brugherio, a fuoco una roulotte in via Quarto: colonna di fumo nero visibile da chilometri Vigili del fuoco e carabinieri a Brugherio nella serata di giovedì 6 agosto per l’incendio di una roulotte in via Quarto. Nessuno è rimasto ferito, colonna di fumo nero avvistata da numerosi cittadini anche a Monza.

Vigili del fuoco e carabinieri a Brugherio nella serata di giovedì 6 agosto per l’incendio di una roulotte nel campo nomadi di proprietà in via Quarto. Nessuno è rimasto ferito, i residenti infatti erano usciti per la cena. L’incendio ha provocato una alta colonna di fumo nero avvistata da numerosi cittadini dal Vimercatese, dalla tangenziale est che corre poco lontano e dalla Brianza, Monza compresa.

Brugherio incendio roulotte via Quarto

(Foto by Valeria Pinoia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA