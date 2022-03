Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bruciate le due porte laterali della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Lissone: nuovo attacco di “Nerone”? Attacco vandalico alla chiesa Sacro Cuore di Gesù a Lissone: nella notte le due porte laterali del tempio sono state date alle fiamme.

È tornato a colpire “Nerone”, il piromane che incendia le porte delle chiese? In molti si stanno ponendo questa domanda, dopo l’ultimo episodio, avvenuto nella notte tra giovedì 10 marzo e venerdì 11. Ignoti hanno infatti incendiato le due porte laterali della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Lissone, in via Del Consilio, proprio dietro al palazzone detto “Cento firme”. L’attacco vandalico è avvenuto di notte e le due porte, di legno, sono rimaste annerite dalle fiamme.

La seconda porta laterale annerita dalle fiamme

Sul luogo del vandalismo si sono portati, l’indomani, appena avvertiti, i carabinieri, per compiere tutti i rilievi di rito. Come detto, il modus operandi ricorda da vicino quello di “Nerone” ovvero la persona che tra giugno 2021 e gennaio 2022 ha dato fuoco ai portoni delle chiese di San Carlo, San Francesco e Santa Giuliana, ma che è anche sospettato di avere imbrattato per ben due volte con bestemmie e scritte blasfeme il santuario della Madonna del Castano, prima a metà agosto e poi a fine gennaio, un paio di giorni dopo l’ultimo atto incendiario.

