Brucia un camion in tangenziale: code sulla Est in direzione Milano Coda e traffico congestionato mercoledì mattina sulla tangenziale est in direzione Milano per un camion in fiamme all’altezza di Burago. Si tratta di un autoarticolato che trasportava batterie esauste.

Coda e traffico congestionato mercoledì mattina sulla tangenziale est in direzione Milano per un camion in fiamme all’altezza di Burago, nel tratto appena dopo Vimercate. Si tratta di un autoarticolato che trasportava batterie esauste e l’incendio si sarebbe propagato dal carico prima delle 9. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale di Arcore e il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco (Nucleare, batteriologico, chimico, radioattivo) per escludere eventuali pericoli per l’ambiente.

