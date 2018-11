Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Valassina chiusa (Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Briosco, uscita della Valassina chiusa in direzione Lecco per un tamponamento Uscita della Valassina chiusa in direzione Lecco a Briosco a causa di un tamponamento che ha visto coinvolte tre automobili. Nessun ferito grave

Un forte tamponamento fra tre auto in prossimità dell’uscita di Briosco della Valassina ha rallentato notevolmente il traffico in direzione Lecco. L’incidente, che si è verificato intorno alle 14.30 di sabato 10 novembre, ha causato la chiusura dell’uscita di Briosco della Ss 36 e il traffico ha dovuto essere deviato impedendo quindi alle autovetture di uscire. Sul posto sono intrevenuti gli agenti della polizia stradale di Milano. Non ci sono feriti gravi.

