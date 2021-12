Briosco, tamponamento in Valassina: coda di 2 chilometri L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 dicembre in direzione nord. Per consentire i rilievi della polizia stradale di Monza e l’intervento del carro attrezzi, è stata chiusa la corsia dove è accaduto il sinistro.

Due chilometri di coda in Valassina, in direzione Nord, all’altezza di Briosco, dopo un tamponamento tra due auto nella corsia di marcia normale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 dicembre. Per consentire i rilievi della polizia stradale di Monza e l’intervento del carro attrezzi, è stata chiusa la corsia dove è avvenuto il sinistro. Le auto possono quindi procedere solo su quella di sorpasso. Due donne di 25 e 28 anni che erano sulla vettura tamponata sono state soccorse in codice verde. Illeso invece il 34enne che ha causato il sinistro.

