Briosco malore pressi cava via Trieste mercoledì 11 marzo 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Briosco, spiegamento di forze per soccorrere un uomo colto da malore È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo l’uomo che ha accusato un malore nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo vicino al Lambro a Briosco in una zona impervia.

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo l’uomo che ha accusato un malore nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo nella zona della cava in via Trieste a Briosco, vicino al fiume Lambro. L’uomo, 50 anni, stava passeggiando quando si è sentito male: i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

Sono intervenuti l’elicottero da Milano, l’ambulanza da Muggiò, i vigili del fuoco di Seregno, Carate Brianza e Lissone, carabinieri e polizia locale che si sono attivati per portare soccorso all’uomo in una zona difficilmente raggiungibile.

