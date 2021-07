Briosco, Smart tampona autobus di linea: due feriti È di due feriti il bilancio del tamponamento avvenuto nella mattina di martedì a Briosco: coinvolti una Smart e un autobus di linea.

Smart tampona un autobus di linea in via Verdi a Briosco. È nella mattina di martedì 27 luglio, verso le 7.45, all’altezza del cimitero. Il bus di Autoguidovie era a quell’ora vuoto, a bordo solo il conducente che è uscito illeso dal sinistro. Più serie invece le condizioni degli occupanti della Smart, padre e figlio di 61 e 35 anni residenti in paese. Sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Briosco. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incidente sia da imputarsi a un mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

