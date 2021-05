Briosco, scontro tra un’automobile e uno scooter in via Primo maggio Nella strada non lontano dallo svincolo della Valassina sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza di Casatenovo. Il motociclista non sarebbe grave

Scontro tra uno scooter e un’auto in via Primo maggio a Briosco, zona Capriano, intorno alle 10.40 di domenica 30 maggio. Nella strada non lontano dallo svincolo della Valassina sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza di Casatenovo. Il motociclista è stato stabilizzato sul posto. Un intervento inizialmente in codice rosso la cui gravità poi è stata declassata a codice verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA