Briosco, polvere colorata negli scarichi per testare la roggia “dei mort” A Briosco proseguono gli accertamenti dopo le segnalazioni di puzza e melma nelle acque della roggia: Brianzacque ha proceduto con video ispezione e polvere colorata negli scarichi, incontro informativo in Comune.

A Briosco proseguono gli accertamenti lungo il condotto interrato di via Valle Stoppa. Nei giorni scorsi il Comune ha effettuato in collaborazione con Brianzacque una video ispezione per mappare i punti di allaccio degli scarichi alla rete pubblica. Lo scorso martedì quindi i residenti della zona sono stati invitati in sala consiliare per un aggiornamento sugli accertamenti fatti e da farsi.

«Abbiamo chiesto ai privati la disponibilità a collaborare con noi per la fase successiva – ha spiegato il commissario Giacomo Pintus in settimana – Il prossimo esperimento porterà i tecnici del Comune in alcune case, versando delle polveri colorate negli scarichi sarà possibile poi vedere dove escono».

Gli accertamenti erano partiti in seguito alle diverse segnalazioni giunte in Comune che sottolineavano come le acque della roggia “dei mort” fossero periodicamente maleodoranti e melmose.

«Il fenomeno pare cessato da alcune settimane ma è comunque nostra intenzione andare a cercare la fonte del problema – ha aggiunto Pintus – Il Comune è al lavoro per quelle che sono le materie di sua competenza, sul possibile rischio ambientale sono stati informati gli enti preposti».

Alla riunione di martedì in municipio hanno partecipato una quindicina di persone.

«In questo periodo si è parlato molto dell’argomento – ha concluso il commissario prefettizio - Era corretto incontrare i residenti, ascoltare le loro preoccupazioni e aggiornarli sulla questione. È interesse di tutta la cittadinanza verificare se esista qualche irregolarità negli scarichi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA