I carabinieri in servizio notturno

Briosco, pizzicato con la droga in casa di una donna ai domiciliari: tenta la fuga, arrestato Nei guai un 25enne di origine marocchina, cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovato nella abitazione di una 46enne. In tasca aveva circa 2 grammi di hashish e ha tentato la fuga dopo una colluttazione.

I carabinieri della stazione dell’Arma di Giussano hanno arrestato un uomo di 25 anni di origine marocchina, cittadino italiano, trovato nella notte di martedì nella abitazione di una 46enne sottoposta agli arresti domiciliari, a Briosco. I militari si sono presentati alla abitazione della donna attorno a mezzanotte e mezza per un controllo ordinario ma nella casa hanno trovato in casa il 25enne, già noto alla giustizia e sottoposto alla misura cautelare dell’avviso orale.

Perquisito, è stato trovato il possesso di circa 2 grammi di hashish e a quel punto si sarebbe scagliato contro i carabinieri e si è allontanato. Ne è scaturito un inseguimento a piedi e, raggiunto, dopo un’ulteriore colluttazione, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali. Uno dei militari e l’arrestato hanno riportato qualche escoriazione alle ginocchia guaribili in pochi giorni.

Sottoposto a un’udienza in teleconferenza, nella successiva mattinata, il 25enne si è visto convalidare l’arresto.

