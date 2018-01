Briosco: l’auto non tiene in curva, finisce contro un palo L’auto condotta di un giovane di 20 anni è finita contro un palo in via Pascoli a Briosco. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Incidente spettacolare, il conducente non è in pericolo di vita

Incidente in via Pascoli a Briosco poco dopo le 14. Un giovane di 20 anni è uscito di strada con la sua macchina. All’altezza si una curva non è riuscito a tenere la strada ed è finito contro un palo distruggendo la vettura.

Il conducente ha riportato ferite alla testa: è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni mediamente critiche. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di Giussano e la Croce Verde di Bosisio Parini

