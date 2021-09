Briosco: la candidata sindaco Vera Dell’Oro presenta la lista per le elezioni Sabato 4 settembre la presentazione ufficiale della lista che sostiene la candidatura di Vera Dell’Oro come sindaco di Briosco.

Trenta giorni al voto. Il candidato sindaco di Briosco Vera Dell’Oro (Dell’Oro Sindaco) presenta sabato 4 settembre la squadra che metterà in campo per le elezioni del prossimo mese. L’evento, causa restrizioni Covid, non sarà aperto al pubblico. L’appuntamento è in via Marco Polo 1 alle 17. Tra gli ex consiglieri comunali di “Fare Bene Comune” torna in campo Antonio Squitieri mentre lasciano la partita politica sia l’ex candidato sindaco Giuseppe Motta sia Silvia Zamprogno. Nomi certi della lista sono l’ex sindaco Andrea Folco, l’ex assessore Efrem Faccioli e l’ex candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle Giancarlo Ardito. Tra i giovani correranno per un posto in consiglio comunale Chiara Ronzoni già presidente dell’associazione Enjoy Briosco e la campionessa di karate Camilla Pasteris.

