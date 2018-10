Briosco: il centrodestra punta su Bencini per le Amministrative 2019? Briosco ha il suo primo candidato per le elezioni amministrative del 2019? Secondo indiscrezioni il centrodestra punterebbe su Paola Bencini, attuale assessore alla Cultura di Lentate sul Seveso

Briosco ha il suo primo candidato per le elezioni amministrative del 2019? Secondo indiscrezioni il centrodestra punterebbe su Paola Bencini, attuale assessore alla Cultura di Lentate sul Seveso, per conquistare la fascia tricolore che ora veste il sindaco Anna Casati. Le voci hanno iniziato a circolare nelle scorse ore. Bencini, brioschese e titolare di un bar in provincia di Como, è stata nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia per cui è stata candidata alle Europee e alle Regionali.

