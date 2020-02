Briosco, tir perde gasolio: chiusura temporanea di una corsia, code in Statale 36 verso Milano È stato necessario l’intervento di polizia Stradale, vigili del fuoco e personale Anas giovedì pomeriggio sulla Statale 36 per verificare le condizioni della superstrada per una perdita di gasolio da un tir.

È stato necessario l’intervento di polizia Stradale, vigili del fuoco e personale Anas giovedì pomeriggio sulla Statale 36 per mettere in sicurezza un tir in difficoltà e verificare le condizioni della superstrada per una presunta perdita di gasolio, poi accertata dopo i controlli. In direzione Milano prima delle 16 è stata chiusa la corsia più lenta, prima dell’uscita di Arosio, lasciando scorrere il traffico su una corsia. Le code si sono allungate fino a Nibionno.

Statale 36 disagi Briosco-Arosio code

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA