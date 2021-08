Briosco, c’è il secondo candidato alla carica di sindaco: è Vera dell’Oro, 37 anni Vera dell’Oro, 37 anni, è la seconda candidata alla carica di sindaco a Briosco.

Vera Dell’Oro si candida a sindaco di Briosco. La 37enne, già assessore a Cultura e Istruzione con l’amministrazione Casati, correrà alle prossime elezioni con la lista civica “Dell’Oro Sindaco”. Alle urne la professoressa di Storia dell’Arte dovrà vedersela con l’ex sostituto commissario Antonio Verbicaro che tenterà il bis dopo la fine prematura del precedente mandato. Verbicaro potrà contare sull’appoggio di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e della civica “Ripartiamo Insieme”. Le liste di entrambe le parti non sono ancora ufficiali ma pare ormai certo il ritorno in campo accanto a Vera dell’Oro dell’ex primo cittadino di Briosco Andrea Folco e di Giancarlo Ardito che alle ultime elezioni era stato candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle. Nella squadra di Verbicaro accanto agli ex assessori Massimiliano Bello e Antonella Casati avrebbe preso posto anche l’ex consigliere comunale di Forza Italia Luca Pettenello che nel 2019 aveva scelto di passare la mano e restare in panchina.

