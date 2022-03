Briosco: ancora vandali allo stagno della Molera, la denuncia del Comitato Bevere Il Comitato Bevere denuncia il secondo episodio in due settimane di vandalismo allo stagno della Molera, in località Fornaci a Briosco.

Vandali allo stagno della Molera in località Fornaci, a Briosco. Il Comitato Bevere denuncia il secondo episodio in due settimane. A scoprire il fatto domenica 20 marzo Anna Nicolodi, presidente del sodalizio.

«Durante il monitoraggio settimanale allo stagno ha constatato con sgomento che la bacheca è stata, per la seconda volta in quindici giorni, vandalizzata – ha spiegato Nicolodi - Il pannello didattico è stato distrutto, con i pezzi sparsi in giro, rendendo vana l’opera realizzata con finanziamenti regionali, di utilità pubblica, per la diffusione e divulgazione di conoscenze». L’associazione brioschese ha sporto denuncia contro ignoti.

«Seppur molto amareggiati dell’accaduto continueremo con determinazione e convinzione nella nostra attività di salvaguardia ambientale» ha concluso il presidente del sodalizio.

