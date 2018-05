Brianza: premio Rosa camuna 2018 a Sangiorgio Mobili e al tenore Cazzaniga, menzione per lo scacchista Moroni Eccellenze brianzole protagoniste della Festa della Lombardia con il conferimento del “Premio Rosa Camuna 2018”. Premiati la Sangiorgio Mobili di Biassono e il tenore Cazzaniga di Renate. Ci sono anche tre menzioni.

Eccellenze brianzole protagoniste della Festa della Lombardia con il conferimento del “Premio Rosa Camuna 2018”, un riconoscimento per l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Per la provincia di Monza e Brianza premiata l’azienda Sangiorgio Mobili di Biassono, “un’impresa che ha portato un marchio di eccellenza lombarda nel mondo grazie alla tradizione settecentesca dei maestri ebanisti”, spiega la motivazione, e Renato Cazzaniga, tenore di Renate riconosciuto a livello internazionale per le sue interpretazioni delle opere della tradizione lirica italiana e dei più grandi compositori mondiali.

Menzioni per la Fondazione Its Rosario Messina di Lentate sul Seveso per aver costruito una forte integrazione tra il sistema di istruzione professionale e il settore della lavorazione del legno contribuendo alla qualificazione di tanti giovani; il desiano Giancarlo Pallavicini, economista e consulente di marketing per governi e organizzazioni internazionali; Luca Moroni, 17 anni, vice campione mondiale di scacchi del Circolo cerianese che ha già portato alto il valore della Lombardia e dell’Italia nel mondo nella sua disciplina sportiva.

Luca Moroni

(Foto by Diego Marturano)

Il premio è costituito da una scultura ideata e realizzata per Regione Lombardia da Arnaldo Pomodoro, una fusione in bronzo che interpreta, con un particolare studio artistico, il logo regionale della Rosa Camuna in una dimensione tridimensionale.



Durante la cerimonia, presentata da Giusy Versace con l’accompagnamento di alcuni brani suonati dall’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, il presidente della Regione dedicherà dei premi speciali a Romano Colozzi figura di spicco che ha ricoperto ruoli istituzionali di vertice di Regione Lombardia, Paolo Maldini, ex calciatore e capitano della Nazionale per otto anni, e Danilo Gallinari, campione internazionale di basket. Previsto anche un omaggio al regista Ermanno Olmi, recentemente scomparso.

Gli altri premiati. Per la provincia di Milano a Girolamo Sirchia, medico e rappresentante delle istituzioni; Giuliana Ferrari per meriti scientifici riconosciuti a livello internazionale nella ricerca e nella sperimentazione; Emilia Scarcella, infermiera volontaria della Croce Rossa che ha garantito supporto e assistenza qualificata presso il Carcere di San Vittore e negli ospedali militari di ogni parte d’Italia; Luigi Pagano, grande innovatore del sistema penitenziario, per essersi speso in ogni modo per la promozione delle misure di recupero dei detenuti; Livio Claudio Bressan per meriti medico-scientifici riconosciuti a livello internazionale nella rieducazione complementare di persone affette da Alzheimer e Parkinson; l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada per l’impegno dedicato all’assistenza legale e umana alle vittime degli incidenti e alle loro famiglie; l’Associazione San Gabriele Basket (ASD) perché le sue atlete promuovono lo sport inclusivo per permettere ai diversamente abili e normodotati di giocare insieme; Simona Atzori, ballerina ed artista, per aver raggiunto sul palcoscenico successi di livello internazionale.

Per la provincia di Lecco premio a Giancarlo Vitali, un grande maestro del Novecento che ha raccontato nelle sue opere luoghi e personaggi di un secolo.

Como: la Comunità socio-sanitaria “Casa di Gabri” per il servizio di assistenza altamente innovativa dedicato ai bambini con gravi disabilità; Gaetana Mariani Castelli, Villa Santa Maria SCS, per la cura e lo studio dell’Autismo e delle Patologie Neuropsichiatriche dell’Infanzia.

Bergamo: Silvio Albini (alla memoria) per aver dedicato una vita di lavoro e impegno allo storico Cotonificio Albini; l’Accademia della Guardia di Finanza, per l’impegno e la professionalità nella formazione degli Allievi.

Brescia: Giacomo Salvadori per i traguardi sportivi raggiunti e la promozione delle Alpi Orobie; l’Associazione Museo della Guerra bianca in Adamello per la conservazione della memoria degli uomini che hanno combattuto nei territori della montagna lombarda.

Cremona: l’Associazione Donatori di sangue - Fondazione Dr. Lorenzo Zinco per aver promosso con successo dal 1974 la donazione di sangue.

Mantova: Adriano Guarnieri, un grande compositore del Novecento il cui prestigio è riconosciuto anche all’estero.

Pavia: Aldo Poli, per la sua lunga e brillante carriera come amministratore di istituzioni pubbliche e private; la Casa del Giovane per aver offerto nelle sue strutture assistenza medica e conforto a tante persone in stato di disagio fisico, psichico ed economico.

Sondrio: Associazione Chicca Raina onlus che da oltre 25 anni si spende nell’assistenza socio-sanitaria ai malati terminali e alle loro famiglie.

Varese: Sergio Ferrario - Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra per aver tenuto viva la memoria degli accadimenti delle guerre; Uto Ughi, musicista di fama internazionale per aver saputo incantare tanti spettatori con la musica del suo violino e per l’impegno dedicato a molte iniziative umanitarie.

