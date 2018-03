Brianza, furti e rapine in casa e nei distributori di carburante: sette fermi dei carabinieri VIDEO Avrebbero agito anche in provincia di Monza e Brianza, oltre che in quelle di Milano, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese i sette cittadini albanesi tra i 20 e i 26 anni di età, fermati nelle prime ore di mercoledì 14 marzo dai carabinieri in quanto ritenuti responsabili di almeno 15 furti a colonnine di stazioni di servizio e 14 furti e 2 rapine in abitazione.

Avrebbero agito anche in provincia di Monza e Brianza, oltre che in quelle di Milano, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese i sette cittadini albanesi tra i 20 e i 26 anni di età, fermati nelle prime ore di mercoledì 14 marzo dai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda poiché ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il decreto di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura delle Repubblica di Milano.

Secondo le indagini svolte dai militari, avviate nel gennaio scorso, sarebbe stata documentata l’esistenza di un sodalizio criminale, con base in provincia di Milano responsabile, in poco più di un mese, di almeno 15 furti a colonnine di stazioni di servizio e 14 furti e 2 rapine in abitazione.

