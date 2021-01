Brianza est, la polizia locale celebra San Sebastiano: «Un anno di grande impegno» In occasione di San Sebastiano il comandante Alessandro Benedetti ringrazia gli agenti di Bellusco, Cavenago, Mezzago e Ornago.

«Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di guidare un gruppo come questo. Nonostante il periodo difficile, voi, con il vostro impegno e la vostra dedizione avete saputo dare un grande servizio alla cittadinanza e reso il mio compito più semplice». Con queste parole il comandante del corpo di polizia locale Brianza est Alessandro Benedetti ha voluto rendere omaggio agli agenti del suo comando in occasione delle celebrazioni del patrono, San Sebastiano.

Una cerimonia che vanta una lunga tradizione che quest’anno ha dovuto essere rivista nelle modalità ma che comunque ha visto la partecipazione, oltre che degli agenti, anche di don Arnaldo Mavero, e dei rappresentanti dei comuni che fanno capo al comando: Bellusco, Cavenago, Mezzago e Ornago.

«Abbiamo voluto comunque organizzare la celebrazione, seppur in forma ridotta - ha proseguito Benedetti - perché per noi è veramente un momento importante. È come dare il via a un nuovo anno e questo momento ci da la spinta giusta per ripartire con ancora più forza». Agli agenti e al comandante i rappresentanti delle istituzioni hanno consegnato una targa di ringraziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA