Bovisio: sindaco e assessori, nei prossimi tre anni aumento graduale dei compensi

I compensi del primo cittadino e degli assessori avranno un peso maggiore sul bilancio comunale. Come previsto dalla Legge 234 del 2021, gli stipendi di sindaco ed esponenti della giunta aumenteranno gradualmente nei prossimi tre anni.

Nel 2024 Giovanni Sartori, governando una città tra 15mila e 30mila abitanti, avrà diritto al 30% dei 13800 euro lordi che oggi percepisce il presidente regionale Attilio Fontana, pari a 4140 euro lordi. Alla luce degli aumenti previsti anche per il vicesindaco e gli assessori, nel 2024 l’ente dovrà far fronte ad un esborso maggiore di circa 53mila euro rispetto al 2021. La crescita dei compensi però sarà progressiva ed infatti quest’anno l’esborso ulteriore per le casse comunali sarà di 24mila euro. In tre anni il vicesindaco passerà da un compenso lordo di 1533 euro a uno di 2277 mentre quello degli assessori e del presidente del Consiglio salirà da 1255 a 1863 euro.

