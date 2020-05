Bovisio Masciago: incidente in centro, ferito un ciclista di 31 anni È stato trasportato all’ospedale di Desio il ciclista di 31 anni rimasto coinvolto in un incidente nella mattina di domenica 31 maggio: sul posto carabinieri, Croce bianca di Seveso e l’elisoccorso.

È stato trasportato a Desio in codice giallo il ciclista che, nella mattina di domenica 31 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pieno centro di Bovisio Masciago: la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per verificare l’accaduto e gestire il traffico: l’incidente è accaduto tra via Comasinella e via Marconi. L’uomo, 31 anni, ha inizialmente destato la preoccupazione dei sanitari, intervenuti in codice rosso con la Croce bianca di Seveso. Sul posto anche l’elisoccorso partito da Como. Il ciclista è stato stabilizzato e portato poi in codice giallo - fuori pericolo di vita - all’ospedale di Desio.

L’elisoccorso a Bovisio

(Foto by Edoardo Terraneo)

