Bovisio Masciago: i responsabili del colpo alla sala giochi arrestati subito dopo una rapina in farmacia a Milano - VIDEO VIDEO - Uno di loro era rimasto ferito a una mano nella rapina a una sala giochi a Bovisio Masciago e proprio da quell’impronta erano partite le indagini dei carabinieri di Desio che, il 22 febbraio, hanno arrestato tre rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo in una farmacia a Milano: sono intervenuti immediatamente.

I militari sono intervenuti immediatamente, placcandoli sul marciapiede.





rapina carabinieri desio



I tre – classe ‘72, ’73 e ’92 tutti con precedenti penali – sono stati pedinati per più giorni e nel pomeriggio di venerdì sono stati riconosciuti in via Etna protagonisti di una rapina ancora armati di taglierino. E proprio a causa di un taglierino i carabinieri erano sulle loro tracce: il 30 gennaio, nel colpo alla Slottery in via Nazionale dei Giovi, uno dei responsabili era inciampato, si era ferito e fuggendo aveva lasciato una impronta su un vetro. In quell’occasione erano scappati con 2mila euro. I carabinieri di Varedo, intervenuti per primi, avevano preservato l’area consentendo il successivo intervento della Sezione Operativa della Compagnia di Desio. Fino all’epilogo in farmacia.



rapina a milano carabinieri desio

