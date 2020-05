Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio vettura ss35 a Bovisio Masciago. Corsia chiusa e vigili del fuoco in azione. (Foto by Edoardo Terraneo)

Bovisio Masciago, auto carbonizzata sulla Milano-Meda: conducente illeso Un’automobile ha preso fuoco sulla Milano-Meda. Il conducente ha fatto a tempo ad accostare. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Ha visto le fiamme che uscivano dal motore e ha accostato riuscendo a uscire illeso dalla sua vettura. È uscito dall’abitacolo e ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto per spegnere l’incendio. L’episodio si è verificato intorno alle 13 di sabato 30 maggio sulla Milano-Meda in direzione Milano all’altezza di Bovisio Masciago. Traffico rallentato per permettere i soccorsi.

