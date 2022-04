Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Botte e rapina sul treno da Camnago: due ragazzi fermati dai carabinieri a Bovisio Masciago Si tratta di un minore e di un secondo soggetto appena maggiorenne: sabato 2 aprile nel pomeriggio avrebbero aggredito a calci e pugni coetanei per rapinarli di pochi spiccioli. Altri viaggiatori hanno dato l’allarme.

Hanno rapinato di pochi spiccioli un coetaneo dopo un’aggressione con calci e pugni e si sono allontanati ma sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri della compagnia di Desio. Momenti di tensione sabato 2 aprile nel pomeriggio su un treno della linea Camnago - Milano Cadorna delle Ferrovie Nord: due ragazzi, uno appena maggiorenne e il secondo minorenne, si sarebbero infatti scagliati contro alcuni ragazzi che stavano tornando a casa. Durante la colluttazione sono riusciti a portare via i pochi spiccioli che una delle vittime aveva nelle tasche, per poi dileguarsi nascondendosi in un altro vagone.

Altri passeggeri hanno dato l’allarme e il capotreno ha fermato il convoglio alla stazione di Bovisio Masciago dove si sono portati i carabinieri, allertati al 112. Nei pressi della stazione ferroviaria i militari hanno fermato de soggetti corrispondenti alla descrizione dei presunti rapinatori. Sono stati portati in carcere con l’accusa di rapina su disposizione del Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza e di quella dei minorenni di Milano.

