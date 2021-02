Botte al padre al culmine di una lite, arrestato un 37enne di Brugherio

Sotto gli effetti dell’alcol ha percosso il padre ferendolo alla testa. I carabinieri l’hanno tratto in arresto.Sempre a Brugherio eseguita anche una custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne per reiterate violenze – fisiche e psicologiche - nei confronti della moglie e del figlio minore