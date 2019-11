Bosco verticale a Monza: il progetto del 2015 e quello di Boeri a confronto Come cambia il progetto di viale Foscolo a Monza: il confronto tra i due edifici e tutti i numeri delle due proposte.

I due progetti a confronto anche nei numeri, e non solo per gli occhi: la proposta di Boeri aumenta di 2mila metri quadrati la superficie lorda di edificazioni, che cresce sia sul fronte residenziale sia su quello commerciale, ma allo stesso tempo quasi raddoppia il verde e incrementa la superficie filtrante, cioè quella non edificata né sopra né sotto il suolo. Tutto questo è permesso dal cambio di prospettiva, verticale: da 20 a 50,50 metri l’altezza massima degli edifici. Ecco tutti i numeri per farsi un’idea del progetto: a sinistra la proposta del 2015, a destra quella di Boeri.

Superficie Territoriale: 15.539,10 mq » 15.539,10 mq

Superficie Lorda di Pavimento: 10.100,42 mq » 12.100,26 mq

Slp residenziale: 9.980,42 mq » 11.495,24 mq

Slp commerciale: 120,00 mq » 605,02 mq

Superficie fondiaria: 9.890,53 mq » 8.462,50 mq

Superficie in cessione totale: 5.648,57 mq » 7.076,60 mq

Superficie in cessione a verde pubblico: 2.323,68 mq » 3.947,74 mq

Superficie in cessione a percorsi e spazi pedonali: 1.787,34 mq »1.274,89 mq

Superficie in cessione a parcheggio pubblico (in asservimento): 1.537,55 mq » 1.384,19 mq

Superficie in cessione a marciapiede pubblico: 0,00 mq » 445,78 mq

Superficie in cessione per cabina Enel: 0,00 mq » 24,00 mq

Superficie da monetizzare: 6.907,06 mq » 10.370,07 mq

Superficie filtrante totale: 7.043,06 mq » 8.747,30 mq

Superficie filtrante su aree in cessione: 2.241,11 mq » 3.554,59 mq

Superficie filtrante su aree in proprietà: 4.801,95 mq » 5.192,71 mq

Altezza massima edifici: 20,00 m » 50,50 m

Il progetto del 2015

La variante di Boeri del 2019

