Bosco Urbano di Lissone, approvato il progetto di riqualificazione: che cosa è previsto Creazione di percorsi ciclopedonali, riqualificazione dei tracciati esistenti con la creazione di filari arborei per valorizzare il paesaggio e collegare - sempre di più - il Parco Urbano con il territorio di Lissone nel progetto di riqualificazione “dell’area verde più importante della città, una delle poche ancor presenti e di conseguenza di importanza strategica”.

Con questo obiettivo, la giunta ha approvato il progetto definitivo del “Parco Urbano Est Lissone - Grubrìa”, presentato dalla struttura tecnica del Parco Nord Milano. Lo stanziamento complessivo di risorse a carico del Comune è di 750mila euro, di cui 320mila per la realizzazione dell’intervento e 430mila euro per l’acquisizione di aree private.

LISSONE: BOSCO URBANO APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE

La giunta ha dato un primo riscontro alle 18 osservazioni pervenute dai proprietari delle aree. Le recinzioni regolarmente autorizzate saranno mantenute e non si procederà all’acquisizione di aree interne ad esse; ai proprietari terrieri sarà garantito l’accesso alle proprie aree anche con mezzi agricoli e verrà garantito il diritto di poter recintare la proprietà; previsto inoltre un indennizzo specifico per chi si trova in possesso da almeno un anno di un contratto di affitto per coltivare il terreno.

“Si pone mano alla sistemazione dell’area verde più importante di Lissone, una delle poche ancor presenti sul nostro territorio e di conseguenza di importanza strategica, con l’obiettivo di valorizzarla al meglio rendendola più fruibile da parte della cittadinanza e risolvendo i problemi emersi nel corso del tempo relativi a manutenzione e degrado” afferma l’assessore alla Pianificazione territoriale Antonio Erba.

L’intervento è previsto su un’area di circa 73 ettari, di cui solo il 16% è di proprietà pubblica. Per questo motivo, parte del cronoprogramma sarà modificabile sulla base dei tempi necessari per l’acquisizione delle aree private. In ogni caso, è stata prevista la procedura di affidamento e consegna lavori entro la fine del 2021, con il termine dei lavori fissato entro la primavera del 2022.

Previsti interventi nel Bosco Urbano per la riqualificazione dei percorsi esistenti, con formazione di un accesso diretto al laghetto. Una particolare attenzione verrà garantita agli accessi del Bosco Urbano: in via Bottego, via Pepe e in via Perosi è già previsto il recupero delle vicinali esistenti e la formazione di nuovi filari di alberi, in via Vico avrà luogo il recupero del percorso spontaneo esistente. Si prevede anche il completo rinnovo della segnaletica verticale e con l’installazione di bacheche e cartelli con cartine di orientamento ed identificato un nuovo percorso podistico ad anello, della lunghezza di 2,5 chilometri.

