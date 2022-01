Booster prenotato per 42mila ragazzi in Lombardia, prima dose per 4mila over 50

Il provvedimento del Governo che impone l’obbligo di vaccino agli over 50 ha già avuto effetto: in regione si sono presentate oltre 4mila persone in due giorni per la prima dose. Alto il numero di prenotazioni, invece, per la terza dose nella fascia d’età 12-15 anni