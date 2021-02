Bombelli all’ospedale di Desio: un prof della Bicocca per medicina interna Il nuovo direttore di medicina interna all’ospedale di Desio è il professore dell’università Bicocca Michele Bombelli, in arrivo dalla clinica medica del San Gerardo.

New entry all’ospedale di Desio. Dal 16 febbraio, infatti, nell’ambito della convenzione di Asst Brianza con l’università di Milano Bicocca, Michele Bombelli è il nuovo direttore della struttura di medicina interna presso l’ospedale di Desio.

Bombelli, 57 anni, è professore associato a Bicocca. Prima di giungere a Desio ha operato alla clinica medica del San Gerardo di Monza, occupandosi, in modo particolare, di diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa resistente e secondaria. Laureato in medicina all’Università degli Studi di Milano, il neo primario di Desio è specializzato, fra l’altro, in biochimica e chimica clinica e in cardiologia. Michele Bombelli è stato protagonista in numerosi congressi medici e ha svolto attività didattica anche al corso di laurea in infermieristica e alla scuola di specialità di Milano Bicocca in medicina interna.

