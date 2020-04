Bolle di sapone fatte in casa: la ricetta della Baracca di Monza per tutti La coop La Baracca di Monza ha pubblicato nei giorni scorsi la sua ricetta speciale per fabbricarsi in casa le bolle di sapone: bastano pochi ingredienti e un po’ di pazienza.

Primavera e una voglia improvvisa di bolle di sapone? Bene: se in casa non ci fossero pronte e magari al supermercato mancano, ci pensa la cooperativa teatrale La Baracca di Monza, realtà storica per gli spettacoli per bambini. Nei giorni scorsi la coop ha spiegato la usa ricetta semplice con ingredienti probabilmente già nelle case di tutti (ma serve un po’ di pazienza per ottenere i risultati migliori).

“Potete prepararle con i bambini, ma tenete conto che c’è bisogno di un tempo di riposo di almeno 12 ore, una lunga attesa! Questa è la nostra ricetta collaudata per bolle di sapone favolose (senza glicerina)”.

Ingredienti

- 250 cc di acqua (sarebbe meglio demineralizzata, questo perché nell’acqua del rubinetto il calcio e magnesio che poi si compongono con il detersivo tendono a rompere la bolla. Ovviamente potete farle con qualsiasi acqua, saranno meno resistenti ma funzioneranno lo stesso)

- 75 grammi di sapone per piatti (concentrato)

- 25 grammi di zucchero a velo

Miscelate, lasciate riposare per almeno dodici ore e... buon divertimento!

© RIPRODUZIONE RISERVATA