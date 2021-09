Bolidi in miniatura a Briosco nella mostra di modellismo Mostra di modellismo a Briosco: tornano i bolidi in miniatura del “Trofeo memorial Egidio Fumagalli”.

Rombano i motori. Tornano a Briosco i bolidi in miniatura del “Trofeo memorial Egidio Fumagalli”, la 14esima edizione organizzata dal Modellismo Mania Club Racing. L’appuntamento è per domenica 12 settembre, nell’area mercato Campagnola di via Donizetti. Le gare di qualificazione si svolgeranno la mattina, dalle 9.30 alle 12.30. Le finali nel pomeriggio a partire dalle 14. Le premiazioni sono in programma per le 17, seguirà rinfresco. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione, organizzata con la collaborazione di Angelo Fumagalli e Olivio Pivato, verrà rinviata.

