Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Boato nella notte a Cesano, esplode il bancomat del Credito Bergamasco Assalto notturno ed esplosivo al bancomat del Credito Bergamasco di Cesano Maderno: nessun ferito né incendi. Indagano i carabinieri.

Un boato nella notte a Cesano Maderno, in corso Libertà: era un bancomat che esplodeva. È successo intorno alle 2 di sabato 13 giugno: ignoti hanno fatto saltare il bancomat del Credito Bergamasco che si trova all’altezza del civico 37. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza con mezzi da Desio e Bovisio, oltre ai carabinieri di Desio e al personale di soccorso. Non si registrano in realtà feriti né incendi. I carabinieri procedono con le indagini.

Il bancomat fatto esplodere

© RIPRODUZIONE RISERVATA