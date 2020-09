Boato a Giussano domenica sera, soccorsi mobilitati per un petardo in un tombino

Serata di domenica movimentata a Giussano: intorno alle 20 è stato sentito un boato che ha messo in allarme i residenti, fino a Paina e al confine con Seregno. Carabinieri e vigili del fuoco hanno identificato l’origine in via della Conciliazione, la causa un petardo in un tombino.