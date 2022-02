Blue Life Autismo e Diritti Aps, nasce ad Arcore la sezione provinciale. E cerca casa Blue Life Autismo e Diritti Aps arriva ad Arcore, dove cerca una casa, per diventare un punto di riferimento per le famiglie che vivono l’esperienza dell’autismo.

Nasce ad Arcore la sezione provinciale di Blue Life Autismo e Diritti Aps. L’associazione in cerca di una sede in città ha come obiettivo quello di proporre progetti mirati per arricchire la qualità della vita dell’individuo autistico, spaziando dall’ambito ricreativo a quello terapeutico. Sorge per rispondere al bisogno che appartiene a ogni famiglia che vive la situazione: poter essere indirizzata, supportata e tutelata nella consapevolezza dei propri diritti e nel dialogo con Istituzioni ed Enti.

Sovente i nuclei familiari non sono informati in merito alle agevolazioni essenziali previste per i propri cari e quindi Blue Life si pone come punto di riferimento.

«Non siamo interessati all’applicazione del concetto di uguaglianza, espressione che purtroppo non risponde alla necessità del singolo individuo, la nostra meta è il concetto di “equità”, ovvero il raggiungimento delle pari opportunità reali e la costruzione del progetto di vita personalizzato tramite un percorso di case management mirato» hanno fatto sapere i membri del sodalizio capitanato dal coordinatore Pierluigi Perego.

La stessa associazione spiega che «sono infatti migliaia le “tonalità del blu”, sfumature da proteggere, uniche, da non intrappolare in un unico contenitore, per non permettere più che la vita dei soggetti autistici, seppur dura, difficile, costantemente alla ricerca di un equilibrio tra peculiarità e ordinarietà, si colori di uno spento grigio di sofferenza, rassegnazione ed isolamento. Cerchiamo per loro l’emozione che sboccia nel sorriso, in una carezza, un presente e futuro migliore. Speriamo presto di poter contare su una sede dove poter svolgere la nostra attività, al momento ci potete raggiungere tramite mail [email protected] e telefono 3471076948».

