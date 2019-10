Blitz con il cane antidroga nei giardini di via Artigianelli a Monza: trovate 36 dosi di marijuana La polizia locale con personale del Nucleo operativo sicurezza tattica impegnata lunedì 20 settembre nel giardino pubblico dove gran parte di una quarantina di soggetti presenti si sono dati alla fuga.

Alla vista degli agenti c’è stato un fuggi fuggi generale di gran parte di una quarantina di soggetti che stazionavano nei giardini di via Artigianelli, a Monza. E presto si è anche scoperto perché: il cane antidroga Narco della polizia locale di Monza ha infatti scovato in più punti del giardino varie confezioni di marijuana avvolta in piccoli involucri di plastica termosaldati già pronti per lo spaccio, in tutto 36, per un peso complessivo di sostanza stupefacente pari a 71 grammi, sequestrati e con comunicazione alla Procura.

Il blitz è avvenuto lunedì 30 settembre nel pomeriggio nell’ambito dei quotidiani controlli ai giardini pubblici da parte del personale del NOST (Nucleo operativo sicurezza tattica) con l’ausilio dell’unità cinofila del NOC cane Narco.

