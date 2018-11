Blitz a Cascina San Giuseppe a Senago: sotto sequestro sartoria-pelletteria cinese Controllo della Guardia di Finanza e della Polizia locale a Senago. Il titolare aveva preso in affitto un immobile per un laboratorio. Ma i dipendenti, tutti suoi connazionali, in quegli spazi oltre a lavorare ci vivevano. Indagini ancora in corso.

È stato messo sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Paderno Dugnano un edificio di via Cascina san Giuseppe che ospitava un’attività artigianale gestita da un cinese. Il titolare aveva preso in affitto l’immobile da un italiano e realizzato al suo interno un laboratorio di sartoria e pelletteria. Peccato però che i dipendenti, tutti suoi connazionali, non solo lavoravano in quel luogo ma ci vivevano anche. Vicino ai macchinari, in barba ad ogni regola, infatti erano stati allestiti anche dei dormitori. Questa scoperta era stata fatta la scorsa primavera in un controllo congiunto effettuato dalle Fiamme Gialle e dalla Polizia locale. Oltre al sequestro dell’immobile, a seguito delle indagini per il momento sia il titolare dell’attività che il proprietario dell’edificio sono stati denunciati per abuso edilizio.

