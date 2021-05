Black out a Seregno per un guasto a una cabina Un black out ha interessato diverse zone di Seregno nella prima serata di venerdì 28 maggio a causa di un guasto a una cabina.

Un black out ha interessato diverse zone di Seregno nella prima Serata di venerdì 28 maggio. Ne ha dato notizia il sindaco Alberto Rossi informando i cittadini via facebook di un guasto a una cabina con tecnici al lavoro per risolvere il problema

“Sul blackout in corso in alcune zone della Città da un quarto d’ora circa, ho sentito immediatamente RetiPiù: c’è stato un guasto a una cabina, e i tecnici sono già sul posto al lavoro per ripristinare tutto nel più breve tempo possibile. Hanno iniziato le manovre per la ricerca del guasto sulla linea di media tensione interessata. Mi dicono che per questo potranno esserci brevi ritorni di tensione seguiti da stacchi”.

Segnalazioni dalle zone Sant’Ambrogio e carabineri.

