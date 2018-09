Biscia lunga un metro in una taverna di Triuggio: intervengono i pompieri di Carate

I vigili del fuoco di Carate Brianza nei giorni scorsi hanno recuperato una biscia lunga un metro nella taverna di una abitazione, in via Conte, a Triuggio. Innocua, ha comunque spaventato i padroni di casa che hanno chiesto aiuto ai pompieri per “bonificare” la taverna.