Birrificio Menaresta e asparago rosa insieme: così nasce “Beersmarck” È stata presentata venerdì 16 luglio “Beersmarck”, la birra nata dalla collaborazione tra il birrificio Menaresta di Carate Brianza e i produttori dell’asparago rosa di Mezzago.

Quando due eccellenze brianzole si mettono a lavorare insieme, il risultato non può che essere appagante. Venerdì 16 luglio si è tenuta, a Mezzago, la presentazione ufficiale della “Birra all’asparago rosa”, una birra artigianale creata da un’idea di Caam (Cooperativa Agricola Asparagicoltori di Mezzago) in collaborazione col Birrificio Menaresta di Carate Brianza. L’evento è stato organizzato nell’ambito della programmazione di Sere d’Estate, la manifestazione organizzata dalla Pro loco Mezzago. L’asparago Rosa di Mezzago è quindi diventato per la prima volta l’ingrediente di una birra, chiamata “Beersmarck” chiara di ispirazione belga, con note speziate, citriche e piacevolmente vegetali. Durante l’iniziativa è stato possibile degustare e acquistare la propria Birra all’asparago rosa.

