(Foto by Michele Boni)

Vimercate: la scuola elementare di Oreno (Foto by Michele Boni)

Bilancio partecipato di Vimercate: i cittadini hanno deciso di trasformare l’ex casa del custode in biblioteca L’intervento di Oreno, alla scuola Ada Negri, è stato il più votato: sul piatto 100mila euro per trasformare l’ex casa in biblioteca con laboratorio didattico polifunzionale. Sono stati 1.458 cittadini che si sono espressi sui 6 progetti finalisti.

I vimercatesi hanno scelto: il finanziamento di 100mila euro del bilancio partecipato promosso dal Comune saranno destinati alla riqualificazione della ex casa del custode della scuola elementare Ada Negri di Oreno. L’edificio verrà adibito a biblioteca con laboratorio didattico polifunzionale, scientifico, per attività di lavoro a gruppi per recupero e potenziamento.

Previsto l’adeguamento degli impianti idraulico ed elettrico, un’apertura interna verso la scuola e la sistemazione dei servizi igienici. A tinteggiatura e lavori di pulizia potrebbero collaborare dei genitori volontari.

Questo tipo di intervento ha raccolto ben 487 voti precedendo gli altri cinque proposti. Intanto l’amministrazione comunale, al termine delle votazioni, si è detta molto soddisfatta perché sono stati 1.458 cittadini che si sono espressi sui 6 progetti finalisti ovvero un +6,43% rispetto all’edizione 2019 che aveva registrato 1.282 voti (l’edizione 2020 è stata annullata per l’emergenza sanitaria). Le votazioni - solo online - si sono chiuse alla mezzanotte di domenica 2 maggio.

