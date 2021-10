L’incrocio di via da Vinci (Foto by Michele Boni)

Bilancio partecipato a Usmate: tre proposte da votare online Incrocio di via da Vinci da mettere in sicurezza, l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili o la sistemazione del campo sportivo polifunzionale: la scelta ai cittadini.

Mettere in sicurezza l’incrocio tra via Da Vinci, Marconi e Vittorio Emanuele per l’attraversamento dei pedoni, riqualificare il campo sportivo polifunzionale nei pressi della scuola media di via Luini o acquistare un nuovo mezzo di trasporto per le persone disabili. Sono questi i tre progetti fra i quali scegliere, con la possibilità di esprimere la propria preferenza semplicemente con un clic.

Dal 3 al 21 novembre, si aprirà la fase di votazione del “Bilancio partecipato” del Comune di Usmate Velate, inevitabilmente rinviato lo scorso anno a causa dell’emergenza pandemica. Per il 2021, l’amministrazione comunale ha scelto di recuperare le proposte presentate nel 2020 e ha individuato le tre finaliste che si contenderanno il finanziamento di 50mila euro.

«Il mio invito alla cittadinanza è di cogliere questa occasione ed esprimere il proprio voto – sottolinea il sindaco Lisa Mandelli– Il bilancio partecipato poggia proprio sul desiderio delle persone di prendere parte in modo diretto allo stanziamento di alcune risorse pubbliche. Noi, come giunta comunale, abbiamo individuato tre idee che sono di sicuro interesse collettivo. Una riguarda la mobilità, una l’istruzione e una le pari opportunità: tre tematiche importanti su cui chiediamo di esprimervi».

L’edizione 2021 inizia già con una grande novità: il voto sarà possibile utilizzando esclusivamente on line su piattaforma dedicata, il cui link verrà comunicato nei prossimi giorni nell’imminenza del voto. La procedura prevede la registrazione, cui fa seguito l’invio di una password (trasmessa su cellulare o email, a seconda del canale scelto in fase di registrazione) che consente l’accesso alla piattaforma di voto. Si potrà votare solo un progetto, per una sola volta. Come sempre, la possibilità di voto resta riservata ai cittadini residenti a Usmate Velate e potranno votare tutti i nati fino al 31.12.2005.

«La possibilità di esprimere il voto on line ci era stata più volte richiesta nel corso degli anni – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio - siamo riusciti a realizzarla nel pieno rispetto delle procedure stabilite dal nostro regolamento. Abbiamo anche lavorato per garantire un processo snello ed efficace. Inoltre, non volevamo che le tre proposte dovessero attendere oltre: la soluzione online, oltre ad essere innovativa, è compatibile con l’emergenza Covid-19 e permette a chiunque di votare nell’orario desiderato, senza dover compiere alcuno spostamento o attendere in fila. Dal divano, dal treno, o comodamente nel weekend: il bilancio partecipato ci auguriamo possa essere un’occasione per costruire insieme il futuro del nostro territorio». Nessun problema per coloro che temono di non essere abili tecnologicamente: per l’intera durata del voto resta in vigore la possibilità di recarsi all’Urp del Comune o in biblioteca civica dove gli addetti forniranno assistenza e guida alla procedura telematica.

