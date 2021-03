Bike sharing a Monza: sugli Spalti la prima delle nuove stazioni del 2021 Nove nuove stazioni per il bike sharing a Monza nel 2021: la prima sugli Spalti vicino al nuovo ponte Talamoni (ex Colombo) di recente aperto ai pedoni.

È la più evidente non solo perché è la prima ad essere stata posizionata dall’inizio dell’anno, ma anche perché si trova in una posizione strategica: all’imbocco del nuovo ponte sul Lambro di via Colombo, lato passerella dei Mercati, di recente riaperto al passaggio pedonale. È la nuova stazione di bike sharing, jolly, verrebbe dire, perché «è in più».

Lo spiega l’assessore alla Mobilità Federico Arena: «Inizialmente non era prevista dai progetti, ma è stata negoziata nell’ambito di un accordo tra l’amministrazione e la società che gestisce il servizio, senza oneri per le casse pubbliche».

Già attiva, quella degli Spalti fa da apripista alle otto nuove stazioni che saranno installate in città nel corso del 2021 e che andranno a coprire alcune delle zone che, da tempo, speravano di poter usufruire del servizio.



In centro tra piazza Anita Garibaldi e via Vittorio Emanuele, per servire gli utenti del tribunale, e in via Enrico da Monza, nei pressi del Nei, il centro - in tempi normali - ampiamente utilizzato dagli studenti e con giardini in progressiva riqualificazione. Una stazione in via Grigna, nei pressi della sede della Provincia Mb e della Questura, e un’altra è prevista a Triante, in via Pitagora, vicino al centro sportivo. Anche a Sobborghi, tra via Rota e la stazione ferroviaria, e in via Foscolo, angolo via Maroncelli, nelle vicinanze della sede dell’Inail.

Previste due stazioni in corrispondenza di due centri civici: quello di via Mameli a Sant’Albino e quello di Regina Pacis e San Donato in via Buonarroti, angolo via Cimabue.



Le otto nuove postazioni per il bike sharing, precisano da palazzo, rientrano nell’ambito di “Primus - Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile” del ministero dell’Ambiente. Il budget complessivo del progetto è di circa 430mila euro, di cui 100mila a carico del Comune di Monza. Attualmente il servizio prevede 13 stazioni per un totale di 136 colonnine e 68 biciclette che possono essere noleggiate a tempo e poi consegnate in una delle postazioni esistenti: nel corso dell’anno il parco delle biciclette in condivisione salirà a 128.

