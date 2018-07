Biglietti gratis per il compleanno di Leolandia: il messaggio su Whatsapp è una truffa Una serie di messaggi in fila su Whatsapp: “Leolandia regala 5 biglietti gratuiti a 500 famiglie per festeggiare il suo 47° compleanno”. È una truffa e l’ha confermato lo stesso parco divertimenti di Capriate San Gervasio.

Raggiungendo il sito indicato nel messaggio emergono le prime informazioni sospette: gli anni da festeggiare diventano 43 anni e i commenti sono tutti entusiasti . In più c’è un altro step da superare con nu nuovo clic.

“Ci segnalano che sta girando una comunicazione via WhatsApp contenente una promozine su biglietti in omaggio per Leolandia - dice la società - Non si tratta di una nostra iniziativa per cui vi chiediamo di non dare credito a quanto contenuto nel messaggio e di non inoltrarlo a parenti e amici. Aiutateci a fare passaparola”.

