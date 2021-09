Biciclettata per i sentieri della Brianza con il Cai di Veduggio con Colzano A Veduggio con Colzano il Cai organizza una biciclettata in mtb per i sentieri della Brianza.

Nuova attività per i bimbi ed i ragazzi del Cai Veduggio. Domenica 26 settembre saranno impegnati in un’uscita sul territorio. Con le proprie mtb i ragazzi andranno alla scoperta dei sentieri fino ad arrivare al Bike Park Torrevilla per poi dirigersi al Ciliegio di Besana e da li rientrare a Veduggio. Alle Baite li attenderà una merenda tutti insieme e la visita alla mostra fotografica “Gli animali: presenze silenziose sulle cime, nei boschi e nelle valli”. Iscrizioni entro venerdì 24 settembre in sede o mandando una e-mail all’indirizzo [email protected]

