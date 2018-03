Biblioteca di Monza: gli ruba il computer Mac mentre è in bagno, denunciato

Non ha voluto fornire spiegazioni del suo gesto un 40enne residente ad Arosio (Como) che lunedì pomeriggio 5 marzo, mentre si trovava in biblioteca, in via Lecco, a Monza, ha rubato un computer portatile da 1200 euro, un MacBook, a un altro frequentatore della “civica” che si era temporaneamente allontanato.