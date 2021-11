Biblioteca di Lissone: la magia del Natale, laboratori teatrali e letture per i più piccoli, sei mesi di attività no-stop per tutti i gusti Fino alla prossima primavera già programmate attività negli gli spazi di piazza IV Novembre che torneranno ad essere il polo di riferimento per chi vuole scoprire (e riscoprire) il piacere dei libri, dei racconti, di storie da ascoltare o da creare.

Tutti in biblioteca civica a Lissone dove la lettura è una cosa meravigliosa, da ottobre 2021 a marzo 2022. Sei mesi pieni zeppi di attività ed iniziative. Sino a Natale, e successivamente nel primo trimestre del nuovo anno, gli spazi di piazza IV Novembre torneranno ad essere il polo di riferimento per chi vuole scoprire (e riscoprire) il piacere dei libri, dei racconti, di storie da ascoltare o da creare.

Adulti e bambini avranno l’opportunità di partecipare ad incontri dedicati. Tutti gli appuntamenti saranno accessibili con prenotazione obbligatoria al numero 039 7397461 o inviando una email all’indirizzo [email protected]; obbligo di Green pass per i maggiori di 12 anni.

«Ormai da diverse settimane, la biblioteca civica ha riaperto le proprie porte all’utenza rendendo disponibili tutti i servizi di cui i nostri concittadini necessitano - afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alla cultura - Ora, pur con ogni precauzione e nel rispetto dei protocolli anti-contagio, torna ad essere polo di riferimento culturale della città. Dopo aver avviato la rassegna Filosofia Risorsa Comune che proseguirà per i prossimi tre mercoledì, avviamo numerosissime iniziative pensate per ogni fascia d’età, proponendo spettacoli e letture, laboratori e momenti di confronto». Un esempio? Il laboratorio di narrazione e improvvisazione teatrale (rivolto a età 6-10 anni) dal titolo “Le avventure di Sam Bagonzo” che si svolgerà sabato 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a cura di Gigi Maniglia.

In adesione al Festival delle Storie 2021, sabato 13 novembre alle 10.30 ecco “Storie per piccolissimi”, spettacolo a cura di DelleAli Teatro. La prenotazione va obbligatoriamente effettuata tramite l’App C’è posto, comune a tutte le biblioteche del sistema.

Numerose le iniziative per promuovere la lettura nei più piccoli. Prosegue il contenitore “Nati per Leggere – Leggiamo io e te”, proposta ludico culturale che vuole creare relazione fra genitore e figli attraverso la lettura. La proposta sarà estesa per una giornata al mese fino a aprile 2022 con la possibilità, previa prenotazione telefonica, di “adottare” lo spazio piccoli per 45 minuti. Prossimi appuntamenti: 12 novembre e 17 dicembre.

Il palinsesto di iniziative per i più piccoli non si ferma qui: sabato 13 novembre alle 16 si terrà la lettura “Lo sconfinato mondo gentile” di Gianni Rodari a cura di Luciano Spini, la settimana successiva (20 novembre, ore 10.30) “Le avventure di Sam Bagonzo” a cura di Gigi Maniglia.

Dicembre riprenderà venerdì 3 (ore 20.30) con lo spettacolo “Uffa!” a cura di Les Saponettes, il giorno successivo (sabato 4, ore 10.30) sarà la volta del laboratorio di poesia di Natale a cura di Giancarlo Migliorati. Si proseguirà con “Le favole narrate” in programma sabato 11 dicembre alle 10.30, appuntamento con “Caro Ciccio Barba” sabato 18 dicembre alle 16. Ultimo appuntamento dell’anno per i più piccoli in programma giovedì 30 alle 10.30 con le letture per bambini.

Le classi primarie saranno inoltre coinvolte in un percorso di avvicinamento alla lettura che prenderà il via nel 2022 nell’ambito del contenitore “Guardiamoci negli occhi” a cui si affiancherà il contest “Viaggio intorno a casa mia” che verrà lanciato a partire da gennaio.

Le classi delle scuole secondarie invece, sempre a partire dall’inizio del 2022, potranno aderire al concorso rivolto a tutte le classi prime finalizzato a decretare i libri con più “appeal” dal punto di vista della copertina, del titolo e delle righe iniziali della storia.

Mercoledì 17 novembre e mercoledì 15 dicembre sono i due appuntamenti serali alle ore 21 a cura di Enrico Sacchi per i Gruppi di Lettura; quelli pomeridiani saranno il 16 novembre e il 14 dicembre a cura di Nicoletta Lissoni.

L’Officina del Racconto è infine la proposta di seminari di lettura e analisi della forma racconto. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e saranno curati da Enrico Sacchi e Nicoletta Lissoni. Si parte martedì 23 e 30 novembre affrontando racconti di autori italiani e stranieri, la rassegna proseguirà poi nel 2022.

Con “Il filo del racconto”, ecco gli incontri della durata di un’ora durante i quali i partecipanti verranno invitati a portare un lavoro che impegni le mani (maglia, uncinetto, piccoli lavori di sartoria, ecc.) mentre la voce della bibliotecaria leggerà un racconto a tema. I manufatti realizzati assumeranno una “nuova vita” nel circuito della biblioteca. Primo appuntamento il 9 novembre, prima di Natale ci si ritroverà martedì 21 dicembre per poi darsi l’arrivederci al 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA