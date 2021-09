Biassono verso le elezioni: il centrosinistra candida Angela Galbiati, ecco la sua lista Presentazione ufficiale per il candidato del centrosinistra a Biassono: Angela Galbiati racconta il suo programma e presenta la lista dei candidati al consiglio comunale.

A un mese esatto dalle elezioni Angela Galbiati, candidata sindaco per la lista Biassono Civica, ha incontrato la stampa nel primo appuntamento della campagna elettorale di settembre, in vista delle amministrative che si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre.

Accanto a lei parte della squadra che si presenterà all’appuntamento elettorale: Diego Colombo, capogruppo uscente, Domenico Dosa, consigliere comunale e Cristina Schiatti, candidata per Biassono Civica anche alle elezioni del 2016. Gli altri candidati di Bissono Civica sono: Giordano Arosio, Sergio Caremi, Federico Carrer, Martina Cazzaniga, Maurizio Cazzaniga, Nicoletta Cesana, Alessandro Confalonieri, Cristina Erba, Filippo Faini, Maddalena Galbiati, Simone Monguzzi, Gianpaolo Monguzzi, Elisabetta Motta.

L’incontro è stata l’occasione per presentare i nomi dei sedici candidati e alcuni dei punti presenti nel programma della lista. «Se dovessimo vincere le elezioni ci troveremo ad affrontare impegni già approvati dalla precedente amministrazione ma che non sono stati portati a termine», ha spiegato Diego Colombo. Tre i temi urgenti in cima all’agenda di Biassono Civica se dovesse vincere la sfida elettorale: il progetto per la riqualificazione del centro storico, atteso da oltre vent’anni, e per il quale esiste un piano già discusso dall’amministrazione uscente. C’è poi la messa a norma della scuola Sant’Andrea, per la quale sono previsti interventi per l’impianto antincendio e per il piano antisismico. «Il preventivo dovrebbe essere di quasi due milioni di euro, ma si tratta di una cifra destinata sicuramente a crescere – ha aggiunto Colombo – e poi si dovrà pensare anche alla sistemazione degli alunni per tutta la durata dei lavori». Un altro ambito urgente di intervento proposto da BC riguarda l’ampliamento del cimitero, «ormai non più prorogabile, dal momento che non esistono più tombe a terra a disposizione dei cittadini. Anche questo è un progetto votato in consiglio comunale due anni fa ma che non è mai stato attuato, e per il quale serviranno circa due milioni di euro».

Tante le proposte anche sul fronte scolastico, come l’istituzione di un tavolo di lavoro tra l’amministrazione comunale e tutte le realtà scolastiche presenti in paese. «Ci sono poi interventi che si potrebbero realizzare facilmente e senza particolari costi, ma che aiuterebbero certamente le famiglie dei 750 alunni del comprensivo Sant’Andrea – ha spiegato Cristina Schiatti -. Penso al progetto del pedibus, che l’amministrazione uscente non ha mai voluto realizzare o l’apertura di un nuovo ingresso per la scuola media».

Sul fronte sociale l’intento di Biassono Civica è quello di affrontare la fragilità abitativa e aiutare le famiglie a sostenere le spese per l’asilo nido, oltre alla proposta di attivare un servizio di guardia medica pediatrica nel fine settimana.

Se eletta Angela Galbiati sarebbe il primo sindaco donna a Biassono. Dieci anni fa il Pd candidò Gabriella Romagnoli alla guida di Villa Verri.

