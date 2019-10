Biassono: ultraleggero caduto in fase di atterraggio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Biassono: ultraleggero si ribalta in atterraggio, illeso 80enne ai comandi Ampio spiegamento di forze nel tardo pomeriggio di venerdì a Biassono per un velivolo precipitato. Si è trattato di un ribaltamento in atterraggio, illeso l’ottantenne ai comandi.

Ambulanza, elicosoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Ampio spiegamento di forze nel tardo pomeriggio di venerdì a Biassono per un velivolo precipitato. L’allarme è scattato poco prima delle 17.30 dell’11 ottobre: diversi i testimoni che hanno riferito di aver notato un piccolo ultraleggero in difficoltà nell’area di via Locatelli. Per fortuna tutto, a quanto si è appreso, si è concluso con un lieto fine. I soccorsi si sono mobilitati in codice rosso, l’uomo ai comandi del velivolo ne sarebbe uscito illeso. È un imprenditore di 81 anni che stava atterrando nell’eliporto privato. Qualcosa però è andato storto: l’uomo avrebbe perso il controllo, rovesciandosi e finendo con l’apparecchio a ruote in su.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha inizialmente allertato tre mezzi dei vigili del fuoco da Monza, Lissone e Carate Brianza, poi sul posto sono arrivati i monzesi che insieme ai carabinieri di Biassono sono riusciti a entrare nella proprietà privata. La scena si è chiarita poco a poco, anche a quanti hanno assistito dall’esterno e per lunghi minuti hanno solo visto le luci dei mezzi di soccorso nel vasto parco. Intorno alle 18 l’elisoccorso è rientrato alla base e anche l’intervento dell’ambulanza si è concluso in posto. Infine la conferma che l’imprenditore era illeso.

Non è la prima volta che a Biassono i soccorsi si mobilitano per un velivolo precipitato: nel 2011 un piccolo elicottero, partito da Briosco con a bordo due persone, era precipitato per un’avaria in un campo di grano. Illesi gli occupanti. Nel 2014 invece era stato un falso allarme lanciato da decine di persone spaventate ad allertare i soccorsi. Anche in questo caso nessuna grave conseguenza.

